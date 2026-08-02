Araştırma, yalnızca baykuşların fareleri avlamasının değil, varlıklarının bile kemirgen davranışlarını değiştirdiğini gösterdi. Kaliforniya'daki Napa Vadisi üzüm bağlarında baykuşların yoğun olduğu alanlarda fareler daha temkinli hareket etti, beslenmek için daha az açık alana çıktı ve üzüm kökleri ile bağlara verdikleri zarar azaldı. Böylece ek zehir kullanımına gerek kalmadan doğal bir denge sağlandı.

BAYKUŞLAR HEM AVLADI HEM KORKUTTU

Araştırma kapsamında Napa Vadisi'ndeki altı farklı bağ incelendi. Bilim insanları, kemirgenlerin bıraktığı yem miktarını ve peçeli baykuş yuvalarındaki hareketliliği karşılaştırarak baykuşların etkisini değerlendirdi. Sonuçlara göre baykuşların yoğun olduğu bağlarda kemirgen sayısı yüzde 38 ila 52 arasında azalırken, farelerin yırtıcı korkusu nedeniyle daha dikkatli davrandığı da gözlemlendi. Bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ise baykuşların avlanma başarısının daha da arttığı tespit edildi.

BİR AİLE BİNLERCE KEMİRGEN AVLAYABİLİYOR

Araştırma ekibi, Kaliforniya'nın üzüm bağlarında kurulan 500'den fazla peçeli baykuş yuvasını yakından takip ediyor. Verilere göre bir peçeli baykuş ailesi yılda 3 bin ila 4 bin kemirgeni avlayabiliyor. Uzmanlar, bu yöntemin hem pestisit kullanımını azaltabileceğini hem de bağlarda biyolojik çeşitliliği destekleyen çevre dostu bir zararlı mücadelesi modeli sunduğunu belirtiyor.