Eski milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. Avukat Tuba Torun Erdoğdu ise eşinin tahliyesi için hukuk mücadelesi veriyor, tepkisini dile getiriyor. Torun, konuşmasında bunun bir “Savaş ilanı” olduğunu öne sürdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Torun hakkında inceleme başlattı.

‘TOPLA-TÜFEKLİ DEĞİL’

Torun ise yaptığı açıklamanın “mücadelenin parçası” olduğunu, “korkutarak seslerinin kısılmaya çalışıldığını” öne sürdü. Daha önce CHP PM üyeliği de yapan Tuba Torun, soruşturmayı ve tepkisinin nedenini SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

- Adem Soytekin’in tahliye mütalaası okundu. ‘Adem’i salıyorsunuz, Aykut’u salmıyorsunuz. Biz bu zamana kadar hep sakin, saygılı şekilde haklarımızı talep ettik. Şu saatten sonra bu bir savaş ilanıdır’ dedim. Savaş ilanı sözlerimin buraya topla-tüfekle geleceğimiz anlamında değil.

- Mahkeme heyetinin Soytekin’i tahliye etmesi üzerine benim içimden bir şeyler koptu. Haykırışım öyle bir haykırış. Ben orada bağrımı döve döve haksızlığa isyan ettim, ‘Bu ne biçim haksızlık?’ dedim.

- Yaptığım şeyden o kadar eminim ki bunu da özellikle yaptım. Biz bu zamana kadar sürekli ‘Tutuksuz yargılayın böyle olmaz; şu haksızlık, bu haksızlık’ dedik. Artık bir yerde yüksek tondan yaptığınız isyan ve sorgulama var.

- Hukukçu olarak da yıllardır Silivri’ye gider gelirim. Aykut değil mesele, ben insan hakları avukatıyım. Ben söylemeyeceğim de kim söyleyecek? İstenilen boynu bükük, gözü yaşlı mağdur prototipine uymadım diye tehdit olarak algılanmam abesle iştigal.

‘YİNE SÖYLERİM’

- ‘Bu defa da salmadılar tüh’ deyip eve gidecek yüreğimizin kalmamış olmasının açıklamasını yapmam. Haksızlığa karşı çıkmaktan da geri durmam. Benim savaşım hukuk savaşı, insanlık savaşı.

- Orada bir hukuk mücadelesi veriyoruz. İçeride söz verilmeyince çıkıp dışarıda sözümü söyledim. En ufak bir pişmanlığım da yok. Yine olsa yine aynı sözleri söylerim.

‘ACI SORGULANAMAZ, EŞ OLARAK KONUŞTUM’

Acı sorgulanmaz kardeşim. Bu haksızlığa karşı haykırışımız. Avukat değil, eş olarak konuşmam birilerini rahatsız etmiş. Etkili olan hiçbir şey cezasız kalmıyor.

Aykut Erdoğdu Silivri’yi anlattı: Organize kötülük yapılıyor

İBB davasından Silivri’de tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu, cezaevinde CHP’li tutuklulara yönelik kötü muameleler yapıldığını anlattı:

“Mahkeme telefon hakkımızı 60 dakikaya çıkardı. Ancak hapishane yönetimi bu hakkı kullandırmıyor. Oğlumla telefon görüşmesi yaparken bir infaz koruma memuru tam yanıma gelip öyle bir bağırdı ki irkildim. Bunu özellikle yapıyor. Bu personel gibi birkaç partizan bu küçük aşağılamaları düzenli yapıyor. Geçenlerde hücre aramasında ikinci bir bulaşık teli bulup aldı. Ben bu ikinci teli lavabo ve yerlerdeki çimento kalıntılarını temizlemek için kullanıyordum. Bu kötülüklere aslanlar gibi direniyoruz.”