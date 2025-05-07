Adana'da 54 yaşındaki Neriman Onur, 58 yaşındaki eski eşi Mehmet Ali Nayki tarafından metro alt geçidinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi eski koca, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinin merdivenlerine doğru yürüyen Neriman Onur, arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki'yi fark edince yardım çığlıkları atıp, kaçmak istedi. Bu esnada tabancayı ateşleyen Nayki, Onur'u başından vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Onur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile yakaladı.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından eski eş kurbanı Neriman Onur'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğünde şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.