Bahar aylarında sıklıkla herkesin yaşadığı durumlardan biri de saman nezlesi. Bazı belirtilerle kendini gösteren bu nezle, öksürük, kaşıntı gibi rahatsızlıkların yaşanmasına neden oluyor. Nedeni ise havada yoğunlaşan polenler.

SAMAN NEZLESİ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜM

Fakat uzmanlar, bahar ayında saman nezlesinden kurtulmak için 2 besin öneriyor. Genelde spreylerle önlem alınan saman nezlesi için doğal çözümler de bulunuyor. ağlık uzmanı Rhysa Phommachanh, elma, soğan ve brokolinin güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve alerjiye karşı etkili bir savunma sağlayabileceğini belirtiyor. Kuersetin takviye olarak da alınabiliyor ve greyfurt ile meyvelerde de bulunuyor.

Bunun yanı sıra somon gibi yağlı balıklar içerdiği omega-3 yağ asitleri ile bağışıklık sistemini destekleyerek alerjik reaksiyonları azaltabiliR.

SAMAN NEZLESİNE KARŞI ALINACAK DİĞER EK ÖNLEMLER

Tuzlu su ile burun temizliği yapmak

Polenleri uzak tutmak için burun deliklerine ince bir tabaka vazelin sürmek

Açık hava aktivitelerinden sonra giysileri yıkamak

Polen yoğun günlerde pencereleri kapalı tutmak