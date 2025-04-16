Türkiye, soğuk ve karlı kış günlerini geride bırakarak ilkbaharın ılıman havasıyla buluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları artış gösterirken, baharın gelişini simgeleyen nisan yağmurlarının da etkili olması bekleniyor.

NİSAN YAĞMURUNA DİKKAT

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre bu kez de Nisan yağmurları ülkemizi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların yükselmeye başladığı görülürken, güneşli hava vatandaşlara baharın ilk işaretlerini hissettirdi. Ancak uzmanlar, nisan ayının karakteristik özelliği olan yağmurlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

CUMARTESİ KARADENİZ'DEN GİRİŞ YAPACAK

Meteorolojik tahminlere göre, yarın itibarıyla yağışlı hava dalgası yurdu kısa süreli olarak terk edecek ve ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Bu yeni sistemin; Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışlara yol açacağı tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava durumunun 21°C Parçalı bulutlu, Ankara'da 20°C Az bulutlu ve açık, İzmir'de 24°C Parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.