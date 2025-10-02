"Bu Tarz Benim" isimli yarışma ile hayatımıza giren Bahar Candan-Nihal Candan kardeşler kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Sosyal medyayı sık sık kullanan Candan kardeşlerin lüks yaşantısı ise gündemden düşmüyordu.

LÜKS HAYATLARI BİR ANDA TERSİNE DÖNDÜ

Fakat kamuoyundaki bu ilgi kısa sürede tersine döndü. Candan kardeşler 2023 yılında 'dolandırıcılık' ve 'Kara para aklama' suçundan tutuklanmıştı. Aylarca cezaevinde kalan kardeşler daha sonra tahliye edilmişti.

Cezaevinde oldukça zayıflayan Nihal Candan ise yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı geçen aylarda hayatını kaybetmişti. Tüm bu yaşanılanlar sonrası gözler bu kez Bahar Candan'ın paylaşımlarına döndü. Ablasının ölümünden sonra Dilan Polat ile çektiği helva videosu büyük tepkilere neden oldu.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE ALAY ETTİ

İlginç paylaşımlarına devam eden Candan, bu kez Atatürk'ün sözünü kendine uyarlayarak alay ettiği bir video yayınladı. Candan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü kendine göre uyarlayıp adeta alay etti.

Sosyal medya hesabından bacağındaki sargı bezini ve gözaltındaki morlukları gösterip bir video yayınlayan Candan, o paylaşımının altına herkesi kızaracak şu notu düştü:

"Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır"

Candan'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.