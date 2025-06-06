Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra tutuklandı.
Nihal Candan'a Anoreksiya Nervoza teşhisi konulurken cezaevinden de tahliye edildi. Nihal Candan, cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düştü.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Son olarak sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı.
Instagram hesabından ablasının hastanede olduğunu duyuran Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu açıklarken gözyaşlarını tutamadı.
Nhal Candan'ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.