Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı dolayısıyla düzenlenen özel gece, dün akşam çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Helin Kandemir ve Cem Yılmaz gibi isimlerin katıldığı gecede Bahar Candan ise kapıda kaldı. Candan'ın davetli listesinde adı bulunmadığı için içeri alınmadığı ileri sürüldü.

DAVETLİ LİSTESİNDE ADI YOKTU İDDİASI

Organizasyonun girişinde bekleyen Bahar Candan'ın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Candan'ın hazırlık yaparak geldiği geceye, davetli listesinde ismi olmadığı gerekçesiyle alınmadığı iddia edildi.

“KUAFÖRDE SAÇLARIM YANDI”

Kapıda yaşananlarla ilgili konuşan Bahar Candan, geç kalması nedeniyle yapılan esprilere de değindi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Candan, “Tenezzül edip zamanında gitmedim, bittiğinde gittim. O yüzden de espri yapıyorlar. Karalama demeyelim, şaka yapıyorlar” dedi.

Candan ayrıca kuaförde saçlarının yandığını ve bu nedenle geç kaldığını söyledi.