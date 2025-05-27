Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, bu akşam yayınlanacak 48. bölümüyle sezon finali yapacak.

Başarılı dizinin başrollerinde Demet Evgâr, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak yer alırken, gazeteci Birsen Altuntaş'a göre gelecek sezon için seyirciyi üzecek bir veda yaşanacak.

MEHMET YILMAZ AK VEDA EDİYOR

İçerde ve Yargı dizilerinde canlandırdığı karakter ile seyircilerin sevdiği oyunculardan birine dönüşen Mehmet Yılmaz Ak, bahar dizisinde hayat verdiği Timur karakteriyle de büyük bir beğeni toplamıştı.

Kulislerden sızan bilgilere göre başarılı oyuncu, diziye veda etmek için yapım şirketiyle karşılıklı anlaştı. Yeni sezonda senaryo ekibi değişecek olan dizide Timur karakterinin öyküsünün nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

Dizinin 48. bölüm fragmanında yer verilen olay ise dikkat çekti. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizide Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ve yaralı sayısının bilinmediği bilgisi veriliyor.