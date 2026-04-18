Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini artıran yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Bahar havasına kısa bir mola verilirken, birçok bölgede şiddetli hava olayları bekleniyor.
SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalması beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde ise 2 ila 5 derece arasında bir düşüş yaşanacak.
İSTANBUL'DA SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA
Yurt genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası megakent İstanbul'u da vuracak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği İstanbul'da, vatandaşların kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı hazırlıklı olması istendi. Özellikle aniden bastıracak yağışlar sırasında oluşabilecek su baskınları, rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı İstanbulluların teyakkuzda olması gerektiği vurgulandı.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI RİSKİ
Ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
19 İL İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM
Günün uyarı haritasında risk seviyesi yükseltilerek toplam 19 il için özel kodlu uyarı yayımlandı.
Turuncu Kodlu İller
Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak.
Sarı Kodlu İller
Adana, Ankara, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis, Hakkari, Osmaniye ve Bitlis.