DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kayyum uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı

"KAYYUM YASASI LAĞVEDİLMELİ"

Kayyum atamalarını eleştiren Hatimoğulları, bunun sadece seçme ve seçilme hakkına değil, kadın temsiliyetine de bir darbe olduğunu belirterek, "Bu kayyumlar bir yandan Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını elinden almak isteyen anlayışın sonucu, öte yandan da kadın temsiliyetine, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyete karşı vurulmak istenen kocaman bir darbedir… Bugün atılacak en temel adımlardan birisi; kayyum yasasının bir an önce lağvedilmesi ve atanmış kayyumların geri çekilmesidir. Gitsinler valilik, kaymakamlık yapsınlar, halkın seçtiği belediye eşbaşkanları görevlerine gelsin" dedi.

“İBB’YE YÖNELİK OPERASYON KABUL EDİLEMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmaya da tepki gösteren Hatimoğulları, demokrasinin en temel koşulunun seçme ve seçilme hakkı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik gerçekleşen operasyonu asla doğru bulmadığımızın burada bir kez daha altını çiziyoruz. Seçilmişi hapse koyamazsınız. Bu operasyonun 4. dalgasının yapıldığının haberi ile uyandık bu sabah. Bunları kabul etmek mümkün değildir"