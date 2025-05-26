Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, 34 kentte sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı da uyarılar arasında yer aldı.

Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının Trakya ve Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalması beklenirken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Marmara'nın doğusu başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksama gibi etkiler oluşturabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, hem kuvvetli yağış hem de toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde bir kez daha uyardı.

YAĞIŞ BAŞLADI TRAFİK KİLİTLENDİ

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü.

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.40 itibarıyla yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.