Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.BATIDA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Uzmanlar, özellikle batı bölgelerde toz taşınımına karşı uyarıda bulundu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ve önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtildi. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN’DEN ÜÇ BÜYÜKŞEHİR UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İstanbul’da sıcaklık 3 gün boyunca 30 derece civarında seyredecek. Ancak pazar akşamı beklenen kuvvetli yağış 3 gün sürecek. Haftanın ilk günlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek.

Ankara’da 4 gün boyunca 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar pazartesi öğle saatlerinde yağışla birlikte düşecek. Salı günü sıcaklık 23 derece olacak.

İzmir’de ise sıcaklık 4 gün boyunca 30 derecenin üstünde kalacak. Pazar günü 37 dereceyi bulması bekleniyor. Aynı gece başlayacak yağış 2 gün sürecek ve salı günü sıcaklık 26 dereceye inecek.