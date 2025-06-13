'O Hayat Benim' ve 'Zalim İstanbul' gibi dizilerle adını duyuran uzun zamandır ise projelerde yer almayan Bahar Şahin imaj değişikliğine gitti. Şahin'in saçlarını sarıya boyattığı ortaya çıktı.
Arya Bektaş, Zehra İnşallah ve Buse Korkmaz'la beraber bir kozmetik markasının iş birliği videosunda yer alan Şahin'in saçlarını sarıya boyattığı görüldü.
Kahverengi saçlarını sarıya boyatan oyuncu başına bağladığı eşarpla yeni imajını kamufle etmeye çalıştı.
Bahar Şahin'in imajını yeni proje için boyatıp boyatmadığı ise henüz bilinmiyor.