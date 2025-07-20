'Zalim İstanbul,' finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündemde...

Dizide 'Ceren' karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bahar Şahin konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla şaşkınlık yarattı.

Genç oyuncu, 'Zalim İstanbul'un setinde yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlattı:

"Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Benim izleyiciler tarafından çok sevilmem, oynadığım karakterin çok sevilmesi setteki birkaç kişiyle dengemi bozdu. Çünkü onlar tarafından yapıldığım şey beğenilmiyor ve oynarken de bununla dalga geçiliyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum."

"BANA 'VAROŞ' DİYORDU"

Dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia eden Bahar Şahin "Bana 'varoş' diyordu. Benim üstüme yürüdü, korkudan tir tir titredim. Kimse benim yanımda değildi, 'küçüksün idare et' diyorlardı. Ben de bir annenin evladıyım. Bana tokat atacaktı ona o hakkı veriyorlar çünkü. O benim üzerime gelince ben de kapıyı suratına doğru kapattım. Kapı suratına geldi. 'Şiddet var' diye bağırmaya başladı. Ben de '25 haftadır şiddet var neye bağırıyorsun?' dedim" diye konuştu.

Bu açıklamalardan sonra Deniz Uğur oyuncunun yanında olduğunu söylerken gözler Mine Tugay'a çevrildi.

Sosyal medyada zorbalığı yapan oyuncunun Mine Tugay olduğu öne sürüldü.