Genç oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla güldürdü. Başarılı projeleriyle adından söz ettiren Şahin, bu kez oyunculuğu değil, ehliyet süreciyle ilgili yaşadıklarını anlattı.

“EHLİYET ALMAYA ZEKAM YETMİYOR”

Şahin, sürücü belgesi almakta zorlandığını açık bir dille ifade etti. Yazılı sınavı defalarca denediğini belirten oyuncu, “Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor, ehliyet alamıyorum ben, zekam yetmiyor. Vallahi yetmiyor yani. Ben o sınavı geçemiyorum” sözleriyle yaşadığı süreci esprili bir şekilde dile getirdi.

AYNI PUANI DÖRT KEZ ALMIŞ

Ehliyet sınavına dört kez girdiğini söyleyen Şahin, her seferinde aynı sonucu aldığını belirtti. “Dördünde de 62 aldım” diyen oyuncu, eğitmeninin bu durumu “başarı” olarak yorumladığını da gülerek aktardı.

Bu süreçten sonra ehliyet alma fikrinden vazgeçtiğini ifade eden Şahin, “Ben araba kullanmam, şoförüm olur ne olacak ki” diyerek konuyu kapattığını söyledi.

TAKSİLERE SERVET HARCADI

Ehliyet alamamanın maliyetine de değinen oyuncu, ulaşım için ciddi bir bütçe ayırdığını belirtti. Şahin, “Taksilere bir araba parası vermişimdir” diyerek yaşadığı durumu esprili bir dille özetledi.

Daha önce “O Hayat Benim”, “Zalim İstanbul” ve “Gülümse Kaderine” gibi yapımlarda yer alan Şahin, son olarak ATV’de yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisinde rol almıştı. Oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.