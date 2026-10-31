'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi dizilerde rol alan oyuncu Bahar Şahin, hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak meslektaşı Sarp Bozkurt'un programına konuk olan Şahin, kendisine gelen senaryolarla ilgili yaşadığı dikkat çekici bir durumu anlattı. Özellikle kötü karakterlerin yazılış biçimine değinen oyuncu, bazı senaryolarda karakterin yaptıklarının inandırıcı şekilde gerekçelendirilmediğini söyledi.

"SEN NE KADAR KENDİNİ YIRTARSAN YIRT OLMUYOR"

Bazı kötü karakterlerin yeterince iyi yazılmadığını belirten Bahar Şahin, oyuncunun performansının tek başına yeterli olmadığını ifade ederek "Bazı kötü karakterler güzel işlenmiyor. Yani sen ne kadar kendini yırtarsan yırt olmuyor. Ama ben şöyle sorunlar yaşıyorum" dedi.

Şahin, yapımcıların kendisine sık sık 'Zalim İstanbul' dizisinde canlandırdığı Ceren Karaçay karakterini hatırlattığını ve yeni projelerde de benzer şekilde kötü karakterleri haklı gösterebilecek bir oyuncu aradıklarını söylediklerini aktardı.

"EDEP YAHU"

Kendisine sunulan senaryolardan birindeki karakterin hikâyesini anlatan oyuncu, karakterin ölen ablasının eşiyle aşk yaşayacağını belirterek bu durumun senaryoda nasıl haklı gösterileceğini sorguladı.

Şahin, söz konusu hikâyeye yönelik tepkisini "Ölen ablasının kocasına aşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki bu nasıl haklı çıkabilir? Edep yahu. Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor" sözleriyle dile getirdi.

"SEN NE KADAR İYİ OLURSAN OL..."

Senaryonun yanı sıra yönetmenin ve senaristin de bir karakterin izleyiciye aktarılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Bahar Şahin, oyuncunun çabasının her zaman yeterli olmayabileceğini söyledi.

Şahin, düşüncelerini "Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol güzel işlenmiyor" sözleriyle tamamladı.