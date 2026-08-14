Ekranların sevilen oyuncularından Bahar Şahin, yeni bir imaj değişikliğiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Saçlarını kestiren ve rengini koyulaştıran Şahin, değişim öncesinde yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun yeni görünümü kısa sürede dikkat çekti.

“KESİN PİŞMAN OLACAĞIM” DEDİ

Sık sık farklı saç stilleri deneyen Bahar Şahin, kuaföre gitmeden önce takipçilerine “Kesin pişman olacağım” diyerek seslendi. Ancak ortaya çıkan sonuç, oyuncunun endişesinin aksine beğeni topladı.

SAÇLARINI KESTİRDİ, RENGİNİ KOYULAŞTIRDI

Şahin, saçlarında hem kesim hem de renk değişikliğine gitti. Oyuncu, kısa kakül tercih ederken önleri daha kısa, arka kısımları ise daha uzun bıraktı.

Saç rengini de koyulaştıran Bahar Şahin’in yeni imajı sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar aldı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT

Yeni tarzını takipçileriyle paylaşan Şahin’in değişimi kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun farklı saç kesimi ve koyu tonlardaki yeni görünümü, hayranları tarafından beğenildi.