Oyuncu Bahar Şahin, katıldığı bir programda yaptığı samimi itirafla adından söz ettirdi. Serenay Sarıkaya’ya duyduğu hayranlığı dile getiren Şahin’in kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamanın tonu ve vurgusu dikkat çekti.

SERENAY SARIKAYA HAYRANI ÇIKTI

Ferit Ömeroğlu’nun sunduğu “Olduğu Gibi” programına konuk olan Bahar Şahin, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Program sırasında Serenay Sarıkaya’ya olan hayranlığını dile getiren Şahin, sözleriyle şaşkınlık yarattı.

''ONUN İÇİN HAPİS BİLE YATARIM''

Ünlü oyuncu, “Serenay benim hayattaki zaafım. Allah korusun başına bir şey gelse bana ‘Benim için hapis yat’ dese… Onun Kuzey'i olurum. Onun için hapis yatarım. Çok hayranım” ifadelerini kullandı.

Şahin’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi bu çıkışı samimi bulurken, kimi ise şaşkınlığını dile getirdi.





BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Artvinli olan oyuncu, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmıştır. Eğitimine İstanbul’da devam ederken oyunculuğa olan ilgisi artmış, okul yıllarında tiyatro ile ilgilenerek sahne deneyimi kazanmaya başlamıştır.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Müge Atahan karakteriyle adım atan Şahin, kısa sürede dikkat çekmiştir. Dizinin 2014-2017 yılları arasında yayınlanan döneminde performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2017 yılında Lise Devriyesi dizisinde Işıl Yılmaz karakterini canlandırmıştır.

Asıl çıkışını ise 2019-2020 yılları arasında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde hayat verdiği Ceren Yılmaz Karaçay karakteriyle yakalamıştır. Bu rol, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 2022 yılında Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandıran Şahin, ayrıca dijital platformda yayınlanan Duran adlı yapımda Aslı karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Sinema kariyerinde de aktif olan Bahar Şahin, 2017 yılında Oha Diyorum ve Yol Arkadaşım filmlerinde rol almıştır. 2018 yılında İyi Oyun filminde Naz karakterini canlandırmıştır. 2023 yılında Roza ve Zevcat projelerindeki performanslarıyla adından söz ettirmiştir. Ayrıca “Gelenek Görenek” ve “Sevince, Hiç” gibi projelerde yer alması planlanmaktadır.

Televizyon, sinema ve dijital platformlarda aktif bir kariyer sürdüren Bahar Şahin, farklı türlerdeki projelerde yer alarak oyunculuk yelpazesini genişletmektedir. 2019 yılında 2. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde “Umut Vaat Eden Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.