Bahçesinde ve balkonunda bahar aylarında renkli çiçekler, taze sebzeler ve gelişmiş fidanlar görmek isteyenler için kasım ayı önemli bir dikim dönemi olarak öne çıkıyor. Bu ayda lale ve sümbül gibi bahar çiçeklerinin soğanları toprağa yerleştirilebilir, sarımsak ve bakla ekilebilir, meyve fidanları dikilebilir. Doğru bitki seçimi ve uygun toprak koşullarıyla kış ayları, yeni sezonun hazırlığı için değerlendirilebilir.

BAHARDA ÇİÇEK AÇMASI İÇİN KASIMDA DİKİLEBİLECEK BİTKİLER

Kasım ayında toprağa yerleştirilen bazı çiçek soğanları, kış dönemindeki gelişim sürecinin ardından ilkbaharda çiçek açabilir. Bahçede veya uygun büyüklükteki saksılarda yetiştirilebilen bu bitkiler, mevsimlik bahçe düzenlemesi yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Lale: İlkbaharda çiçek açan lalelerin soğanları kasım ayında dikilebilir. İyi drene edilen, suyu biriktirmeyen toprak tercih edilmeli ve soğanlar sivri uçları yukarı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Sümbül: Kokulu çiçekleriyle bilinen sümbülün soğanları hem bahçeye hem de saksıya dikilebilir. Bitkinin sağlıklı gelişebilmesi için toprağın fazla su tutmaması gerekir.

Nergis: Sonbahar, nergis soğanlarını toprağa yerleştirmek için uygun dönemlerden biridir. Güneş alan veya yarı gölgeli alanlarda yetiştirilebilen nergis, türüne ve iklim koşullarına bağlı olarak kış sonu ya da ilkbaharda çiçek açabilir.

Çiğdem: Küçük ve renkli çiçekleriyle bilinen çiğdem, bahçelerde ve saksılarda yetiştirilebilir. Soğan benzeri yumruları, toprağın donmadığı ve aşırı ıslak olmadığı dönemlerde dikilebilir.

KASIM AYINDA EKİLEBİLECEK SEBZELER

Soğuk havaların başlaması, bahçede sebze yetiştiriciliğinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Bölgenin iklimine ve toprağın durumuna bağlı olarak bazı sebzeler kasım ayında da ekilebiliyor.

Sarımsak: Sonbaharda dikilebilen sarımsak, kış boyunca gelişimini sürdürerek ertesi yıl hasada hazırlanır. Dişler sivri uçları yukarı bakacak şekilde, suyun birikmediği toprağa yerleştirilmelidir.

Bakla: Ilıman bölgelerde kasım ayında ekilebilen bakla, ilkbaharda gelişimini hızlandırarak ürün verebilir. Güneş alan ve drenajı iyi olan alanlar tercih edilmelidir.

Ispanak: Kışa dayanıklı sebzeler arasında bulunan ıspanak, uygun iklim koşullarında sonbaharın son döneminde ekilebilir. Toprağın nemli tutulması, ancak aşırı sulamadan kaçınılması önemlidir.

Bezelye: Kışları ılıman geçen bölgelerde bazı bezelye çeşitleri sonbaharın sonlarında ekilebilir. Çok soğuk bölgelerde ise don riski ve çeşidin özellikleri dikkate alınmalıdır.

KASIM AYI MEYVE FİDANI DİKİMİ İÇİN DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Kasım ayı yalnızca çiçek ve sebzeler için değil, meyve fidanları için de dikim takviminde yer alıyor. Yapraklarını döken ağaçların dinlenme dönemine girmesiyle birlikte uygun koşullarda yeni fidanlar toprağa alınabiliyor.

Elma fidanı: Uygun iklim ve toprak koşullarında kasım ayında dikilebilir. Dikim sırasında köklerin zarar görmemesine ve aşı noktasının toprak altında kalmamasına dikkat edilmelidir.

Armut fidanı: Yaprak döken meyve ağaçları arasında yer alan armut, dinlenme döneminde dikilebilen türlerdendir. Donmuş veya suya doymuş toprağa dikim yapılmamalıdır.

Erik fidanı: Bölgenin iklimine uygun çeşitler tercih edildiğinde sonbahar fidan dikimi değerlendirilebilir. Fidanın gelişimi için güneş alan ve suyu iyi süzen bir alan seçilmelidir.

Gül: Uygun koşullarda kasım ayında dikilebilen güller, kış boyunca köklerini geliştirme fırsatı bulabilir. Dikim yeri belirlenirken güneşlenme süresi ve toprağın drenajı göz önünde bulundurulmalıdır.