Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bartın'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına yüzünü gösterdi. Olumsuz hava koşulları hem deniz trafiğini hem de günlük yaşamı etkiledi.
DALGA BOYU 2 METREYE ULAŞTI
İlçede hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşerken, kuzeydoğu yönünden esen ve hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar denizde şiddetli fırtınaya neden oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu.
Amasra Büyük Liman mevkisinde mendireğe çarparak yükselen dalgaların boyunun 2 metreye kadar ulaştığı görüldü. Amasra açıklarında seyreden kuru yük gemileri ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle ilerlemekte büyük güçlük çekti.