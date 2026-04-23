Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, 16 ile sarı kodlu uyarı verildi.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir, Bursa, Sakarya, Aydın, Muğla, Bilecik, Adana, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin yağışlı hava bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç bölgeleri, Ankara ile Çankırı'nın kuzey hattı, Doğu Karadeniz'in sarp kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde ise karla karışık yağmur ve kar biçiminde görüleceği; İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz geneli, Bilecik, Isparta, Burdur’un doğu bölgesi, Antalya’nın iç sahaları, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ile Sivas dolayları ve Bursa'nın güney taraflarında yerel olarak şiddetli gerçekleşeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4-7 derece azalması beklenirken, Marmara’da ise 4-6 derece artması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, Bilecik, Isparta, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevreleri, Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.

16 İLE SARI KOD

Sarı kodlu uyarı verilen 16 il ise şöyle:

Ağrı, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kars, Muş, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan ve Iğdır.