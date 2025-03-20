Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Bitlis'te karların erimesiyle doğa canlanmaya, göçmen kuşlar gelmeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerindeki sulak alanlar, sazlıklar ve göller, göç eden göçmen kuşlar ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa gözlemciliği yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, kuş gözleminin zahmetli ancak bir o kadar da keyifli olduğunu belirtti.

Önen, “Mart ayının ortalarına doğru objektiflerimizi kuşlara çevirdik ve göçmen misafirlerimizi bekliyoruz. Bitlis, pek çok sulak alan ve göle sahip olduğu için göçmen kuşlar burada bir süre konaklıyor, üremelerini sürdürüyor ve bölgeye zengin bir ekosistem kazandırıyor. Bu canlılara tanıklık etmek büyük bir heyecan. İlk etapta küçük kuşlar ve bazı büyük kuş türlerinin bölgeye geldiğini gözlemledik. Diğer kuş türlerinin de önümüzdeki günlerde Bitlis’e ulaşmasını bekliyoruz. Bu canlılar için hayati öneme sahip alanları hep birlikte korumalıyız" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Nusret Altan ise bölgede sığırcık gibi küçük kuşların görülmeye başlandığını ifade ederek, “Flamingo gibi büyük kuşları da bekliyoruz. Mart ayıyla birlikte bölgeye gelen kuş türlerinde hareketlilik başladı. Heyecan dolu anlara tanıklık ediyoruz” diye konuştu.