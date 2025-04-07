Su ve beslenme kaynaklarının fazlalığı dolayısıyla pek çok kuşa ev sahipliği yapan Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan Tuz Gölü, misafir leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Leylekler, Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyinde güzel görüntüler oluşturuyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, baharın müjdecisi olan leyleklerin kuluçkaya yatmak için Tuz Gölü'ne geldiğini söyledi.

Leyleklerin bölgeye gelmesinin, Eskil'in doğal zenginliğinin bir göstergesi olduğunu belirten Zavlak, şöyle konuştu:

"Leyleklerin Tuz Gölü'ne gelmesi, baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Kış aylarına girmeden Tuz Gölü'ne gelen misafirlerimiz burada konaklar, beslenir ve göç yoluna devam eder. Şimdi ise baharın gelmesini bize müjdelediler. Kuluçkaya yatmak için her yıl olduğu gibi bu sene de Tuz Gölü'ne gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz.

Leyleklerin göç yolculuğunda Tuz Gölü'ne uğraması, bölgemizin doğal zenginliğinin ve ekolojik dengesinin bir göstergesidir. Bu muhteşem doğa olayını korumak adına çevreye duyarlı projeler geliştiriyor, sulak alanlarımızın korunmasını sağlıyoruz. Leylekler gibi göçmen kuşların konaklama alanlarını güvence altına almak, hem doğamızın sürdürülebilirliği hem de eko turizmin gelişimi için büyük önem taşımaktadır."

Başkan Zavlak, leyleklerin uçarken yaptıkları büyüleyici dansını izlemek isteyen vatandaşları ilçeye davet etti.