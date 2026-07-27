Emekli bir çiftçi tarafından fark edilen fosil, Sidney'deki Avustralya Müzesi'ne bağışlandı. UNSW Sydney ile Avustralya Müzesi'nden araştırmacılar tarafından incelenen fosilin, Arenaerpeton supinatus adı verilen ve daha önce bilinmeyen bir tarih öncesi amfibi türüne ait olduğu belirlendi. Bulgular, Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlandı.

NEREDEYSE EKSİKSİZ KORUNMUŞ

Yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki canlının iskeleti neredeyse eksiksiz şekilde günümüze ulaştı. Araştırmacılar, kafatası ile gövdenin birbirinden ayrılmamış olmasının ve deri izlerinin korunmasının son derece nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekiyor.

Triyas Dönemi'nde günümüzde Sidney Havzası'nın bulunduğu tatlı su ortamlarında yaşayan bu yırtıcının, iri dişleri ve damağındaki uzun köpek dişleri sayesinde balıkları avladığı düşünülüyor. Görünüşü günümüzün Çin dev semenderini andırsa da çok daha iri ve güçlü bir gövde yapısına sahip olduğu belirtiliyor.

BİLİM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ KEŞİF

Araştırma ekibine göre bu fosil, dinozorlardan önce yaşamış temnospondil adı verilen soyu tükenmiş amfibi grubunun evrimini anlamak açısından önemli bilgiler sunuyor. Bilim insanları, bu canlıların iki büyük kitlesel yok oluş olayını atlatarak milyonlarca yıl boyunca varlığını sürdürebildiğini ve keşfin bu sürece ışık tutacağını ifade ediyor.