Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde bir binanın çevresinde dolanan iki kişiden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli bahçeyi çevreleyen demir korkuluk parçasını zorlayarak söküp çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve medyada yer bulan görüntüler üzerine Avcılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Ambarlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları, burada uyuşturucu madde imal edip satışını yaptıkları tespit edildi.

SAKLANDIKLARI ADRESTE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerden E.A. ve bina içerisinde bulunan T.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kamuoyunda "peçete" veya "A4" olarak bilinen ve sentetik kannabinoid içeren emdirilmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

İMALAT MALZEMELERİYLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bina içerisinde gerçekleştirilen aramalarda ise 80x60 santimetre ebatlarında "peçete" tipi uyuşturucu madde ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirlenen 3 bidon kimyasal sıvı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve T.S., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "açıktan hırsızlık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.