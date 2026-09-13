Bartın’a bağlı Tabanözü köyünde dün akşam saat 18.00 sıralarında üzücü bir tarım kazası meydana geldi. Geçimini çiftçilikle sağlayan 66 yaşındaki Hasan Karataş, evinin bahçesini sulamak için çalışma başlattı.

SU MOTORUNDAKİ AKIMA KAPILDI

Sondaj kuyusundan su motoru vasıtasıyla su çektiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Karataş, bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın fenalaştığını ve hareketsiz yattığını gören yakınları durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Karataş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Karataş'ın vefatı köyde büyük üzüntü yaratırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.