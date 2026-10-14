Samandağ’da yaklaşık 45 bin dekarlık alanda üretimi yapılan halhalı zeytini için üreticiler yoğun mesaiye başladı. Küçük meyvesi, çekirdeği ve etli yapısıyla tanınan bu özel çeşit, yüksek yağ oranı sayesinde hem sofralık olarak tüketiliyor hem de zeytinyağı üretiminde kullanılıyor.

Bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan halhalı zeytininde hasadın kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor. Yıllardır ayakta kalan, yaklaşık 250 yıllık ağaçlarda yetişen zeytinler, ihracat yoluyla yurt dışındaki tüketicilere de ulaşıyor.

KİLOGRAM FİYATI 150 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Halhalı zeytini, fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ürün, bahçede kilogram başına 150 TL’ye kadar alıcı buluyor. Fiyatlar zeytinin kalitesine ve çeşidine göre değişirken bölgedeki üreticiler, hasat döneminde hem ürünlerini topluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

'1500 TL YEVMİYE KAZANIYORUZ’

Ailesiyle birlikte zeytin hasadına katılan işçilerden Havva Songül Çakıcı, halhalı zeytininin kendine özgü aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını belirtti. Zeytinciliğin yıl boyunca bakım istediğini söyleyen Çakıcı, ağaçların fazla suya ihtiyaç duymadığını ve zeytinin lezzetini yağmur suyundan aldığını ifade etti.

Gemlik zeytininin kilogram fiyatının kaliteye bağlı olarak 50 ile 100 TL arasında değiştiğini aktaran Çakıcı, halhalı zeytininde fiyatın 150 TL’ye kadar çıkabildiğini dile getirdi.

Hasat döneminde kadınların bir araya gelerek çalıştığını belirten Çakıcı, kazandıkları parayla evlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Günlük 1500 TL yevmiye kazandıklarını ifade eden Çakıcı, emeğiyle gelir elde etmenin kendileri için önemini şu sözlerle anlattı: "Biz kadınlar bir araya gelerek birlikte çalışıyor, emeğimizle aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kazandığımız parayı evimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanıyoruz. Günlük 1500 TL yevmiye kazanıyoruz. Bir kadının kendi emeğiyle evine gelir götürmesi bizim için oldukça güzel. Çok şükür, hayatımızdan memnunuz. Hem çalışıp, kendi paramızı kazanıyor hem de ailemizin geçimine destek oluyoruz."