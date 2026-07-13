ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan John Sims, satın aldığı evin bahçesinde yıllardır toprağın altında kalan bir nükleer sığınak keşfetti. Önceki ev sahibinin bahçede bir sığınak olabileceği yönündeki uyarısını dikkate alan Sims, yaptığı kazı sonucunda 1961 yılında inşa edilen yapıya ulaştı.

Tucson kentinde yaşayan Sims, 2015 yılında bir arkadaşından satın aldığı evin bahçesinde gizli bir yapı olabileceğini öğrendi. Mülk kayıtlarında, sığınağın 1961 yılında Whitaker Pools adlı şirket tarafından inşa edildiği bilgisi yer alıyordu ancak yapının yıllar içinde ayakta kalıp kalmadığı bilinmiyordu.

Merakını gidermek isteyen Sims, taşınmasının ardından bahçede kazı çalışmalarına başladı. İlk denemelerinde herhangi bir iz bulamayınca sığınağın yıkılmış olabileceğini düşündü. Daha sonra metal dedektörüyle yapılan incelemeler sonucunda doğru nokta belirlendi ve yaklaşık bir metre derinlikte metal bir kapak ortaya çıktı.

50 YILDAN UZUN SÜRE KAPALI KALDI

İtfaiyeci olarak görev yapan Sims, kapalı alanlarda yaşanabilecek risklere karşı temkinli davrandı. Sığınağa inmeden önce içerideki havayı kontrol etti ve güvenlik önlemleri aldı.

Metal kapağın açılmasının ardından aşağıya inen Sims, içerisinde küçük bir fiberglas kubbeli yapı bulunan eski bir nükleer sığınakla karşılaştı. Sığınak beklediği gibi döneme ait ekipmanlarla dolu değildi içeride daha çok toz ve çeşitli kalıntılar bulunuyordu.

Sims, sığınakta 1960’lı yıllardan kalma sivil savunma malzemeleri, radyasyon ölçüm cihazları ve döneme ait eşyalar bulmayı umduğunu ancak yapının boş çıktığını belirtti.

YENİDEN KULLANIMA AÇACAK

Keşfin ardından Sims, sığınağı restore etmeye başladı. Spiral merdiveni onarmayı ve yapıyı güvenli hâle getirmeyi planlayan Sims, aynı zamanda 1960’lı yılların atmosferini yansıtacak döneme ait bazı eşyalar toplamaya başladı. Yaklaşık 22 derece sıcaklığın yıl boyunca korunduğu sığınağı özel bir dinlenme alanına dönüştürmek isteyen Sims, hazır hale geldiğinde burada bir gece geçirmeyi planlıyor.

Uzmanlar ise eski yeraltı yapılarının kontrol edilmeden açılmasının tehlikeli olabileceği konusunda uyardı. Sims’in keşfi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve paylaşılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından görüntülendi.