Kış aylarında da yemeklerinde kendi yetiştirdiği taze otları kullanmak isteyenlerin bazı bitkiler için önceden önlem alması gerekiyor. Düşük sıcaklıklara karşı hassas olan bu bitkiler, soğuk hava başlamadan önce uygun koşullarda iç mekana taşındığında kış boyunca yaşamını sürdürebiliyor. İşte kış gelmeden korumaya alınması gereken 7 bitki ve evde bakım yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

1. LİMON OTU

Soğuk havaya karşı oldukça dayanıksız olan limon otu, sıcaklık donma seviyesine yaklaştığında zarar görebiliyor. Kış öncesinde bitkiyi birkaç küçük saksıya ayırarak iç mekana taşımak, yaşamını sürdürmesine yardımcı oluyor. Böylece çorbalarda, marinasyonlarda ve bitki çaylarında kullanılabilecek taze yapraklara kış boyunca ulaşmak mümkün hale geliyor.

2. BİBERİYE

Biberiye, sıcaklığın 4 derecenin altına düşmesiyle birlikte don kaynaklı hasar riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kışları sert geçen bölgelerde bitkinin zarar görmesini önlemek için saksısıyla birlikte korunaklı bir iç alana alınması öneriliyor. Özellikle soğukların başlamasını beklemeden yerini değiştirmek bitkinin sağlıklı kalması açısından önem taşıyor.

3. MERCANKÖŞK

Çoğunlukla tek yıllık olarak yetiştirilen mercanköşk, yeterli ışık aldığı takdirde kış aylarını ev ortamında geçirebiliyor. Bitkinin bütün yapraklarının eşit şekilde ışık alması ve dengeli gelişmesi için saksısının belirli aralıklarla çevrilmesi gerekiyor. Aydınlık bir pencere kenarı, mercanköşk için uygun alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

4. KARABAŞ OTU (FRANSIZ LAVANTASI)

Diğer bazı lavanta türlerinden farklı olarak karabaş otu, düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassas. Bu nedenle kış boyunca dışarıda bırakılması bitkinin zarar görmesine neden olabiliyor. İç mekana alınırken kalorifer gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemesi gerekiyor. 5 ila 15 derece sıcaklığa sahip serin ve korunaklı bir ortam, kış bakımı için daha uygun kabul ediliyor.

5. MERSİN BİTKİSİ

Mersin bitkisi de kış aylarında aşırı sıcak ortamlarda tutulmaması gereken türler arasında bulunuyor. Aydınlık ve hava dolaşımı bulunan 5 ila 10 derece sıcaklıktaki alanlar bitkinin kışı sağlıklı geçirmesine yardımcı oluyor. Kapalı balkonlar ve kış bahçeleri, uygun koşullar sağlandığında mersin için değerlendirilebilecek yerler arasında yer alıyor.

6. LİMON VERBENA (LİMON ÇALISI)

Limon verbenanın kış öncesinde iç mekana alınmadan önce hafifçe budanması tavsiye ediliyor. Bitki, 10 ila 16 derece sıcaklıktaki aydınlık bir odada kış boyunca korunabiliyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 5 derece sıcaklığa sahip, ışık alan bir garaj veya kiler de uygun koşullar sunabiliyor.

7. FESLEĞEN

Kış aylarında ev ortamında yaşatılması en zor bitkilerden biri olan fesleğende genç fideler, yaşlı bitkilere kıyasla daha yüksek hayatta kalma şansına sahip. İlk soğuklar başlamadan önce mevcut yaprakların hasat edilmesi öneriliyor. Genç fidelerin ise ayrı saksılara alınarak güneş ışığı alan bir pencerenin önünde yetiştirilmesi gerekiyor.