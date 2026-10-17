Sri Lanka’nın Ratnapura bölgesinde bir evin arka bahçesinde yürütülen kuyu kazısı sırasında, yaklaşık 510 kilogram ağırlığında ve 2,5 milyon karat değerinde bir yıldız safir kümesi gün yüzüne çıkarıldı.

Mücevher zenginliğiyle tanınan ve adı "mücevherler şehri" anlamına gelen Ratnapura'da gerçekleşen keşif, güvenlik gerekçesiyle ismi yalnızca "Bay Gamage" olarak açıklanan bir mücevher tüccarının mülkünde yapıldı. İşçilerin kazı esnasında fark ettiği taşlar üzerine durum yetkililere bildirildi.

TEMİZLEME SÜRECİ BİR YILDAN FAZLA SÜRDÜ

Yetkililere teslim edilen kümenin analiz ve sertifikasyon işlemleri öncesinde temizlenmesi bir yılı aşkın zaman aldı. Temizlik sırasında kümeden ayrılan bazı parçaların soluk mavi renkte ve yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğu tespit edildi. Uzmanlar, numunenin toplam karat değerinin yüksek olmasına karşın küme içerisindeki taşların tamamının aynı kalitede olmayabileceğini belirtti.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLARI BULABİLİR

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumu yetkilileri, "Serendipity Sapphire" adı verilen yapının dünyadaki en büyük yıldız safir numunesi olabileceğini ve özel koleksiyoncular ile müzelerin ilgisini çekeceğini kaydetti.

Uluslararası pazarda değerinin 100 milyon dolara kadar ulaşabileceği öngörülen devasa kütlenin, henüz bağımsız uluslararası uzmanlarca nihai analizi ve doğrulaması gerçekleştirilmedi.