New Orleans'ta yaşayan bir çiftin bahçe temizliği sırasında bulduğu 2000 yıllık Antik Roma mezar taşı, yürütülen uluslararası soruşturmanın ardından İtalya'ya iade edildi. Yapılan incelemeler, eserin İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan bir İtalyan müzesinden ABD'li bir asker tarafından getirildiğini ortaya çıkardı.

BAHÇE TEMİZLİĞİ SIRASINDA FARK EDİLDİ

Antropolog Daniella Santoro ve eşi Aaron Lorenz, evlerinin arka bahçesindeki aşırı büyüyen bitki örtüsünü temizlerken üzerinde Latince yazılar bulunan mermer bir levhaya rastladı. Çiftin durumu antropoloji uzmanlarına bildirmesi üzerine başlatılan incelemeler, eserin tarihi değerini ortaya çıkardı.

Uzmanlar tarafından incelenen yazıtta, mermer levhanın 22 yıl boyunca bir Roma gemisinde görev yapan Sextus Congenius Verus'a ait bir mezar taşı olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu anıtın aynısının İtalya'daki Civitavecchia Şehir Müzesi kataloğunda yer aldığını ancak yıllar önce kaybolduğunu belirledi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA KAYBOLMUŞTU

Eserin kaybolma sürecini araştıran uzmanlar, Civitavecchia kentinin 1943 ve 1944 yıllarında Müttefik kuvvetler tarafından yoğun şekilde bombalandığını saptadı. Bombardımanda müzenin yıkılmasıyla tarihi eserlerin kaybolduğu ve bölgede konuşlanan ABD Ordusu birliklerinin anıtı Amerika'ya taşımış olabileceği anlaşıldı.

Haberin yerel basında yer almasının ardından evin eski sahibi Erin Scott O'Brien, taşı bahçeye kendisinin yerleştirdiğini açıkladı. O'Brien, mermer levhanın İtalya'da görev yapan ve savaştan sonra New Orleans'a dönen büyükbabası Charles Paddock Jr.'dan miras kaldığını ifade etti.

RESMİ TÖRENLE İTALYA'YA İADE EDİLDİ

Tarihi geçmişi tamamen aydınlatılan 2000 yıllık mermer mezar taşı, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi olarak İtalya'ya teslim edildi. Roma'da düzenlenen iade törenine İtalya'daki ABD Büyükelçiliği yetkilileri de katılım sağladı.