Bahçenize binbir emekle serdiğiniz yepyeni malç tabakasının arasından henüz iki hafta geçmeden yükselen yabani otları görmek her bahçevan için tam bir hayal kırıklığıdır. Birçok kişi çözümü sentetik yabani ot bariyerlerinde arasa da plastik kumaşlara muhtaç kalmadan, tamamen doğal yöntemlerle sezonsuz bir temizlik sağlamak mümkün.

YABANİ OTLARIN MALÇI DELİP GEÇMESİNİN İKİ BÜYÜK NEDENİ

Malçın temel görevi toprağa güneş ışığının sızmasını kesmek ve otların çimlenmesini engellemektir; ancak toprağın altındaki derin kökleri tek başına yok edemez. Eğer malç sarmadan önce derinlemesine bir temizlik yapılmadıysa, yerleşmiş kökler malç tabakasını kolayca delerek yüzeye çıkar. Bu yüzden toprağı fazla altüst etmeden yüzeydeki kökleri dikkatle temizlemek hayati önem taşır.

Diğer sık yapılan hata ise serilen katmanın kalınlığıdır. 3 santimetreden ince tabakalar ışığı geçirdiği için otlanmayı engellemez. 10 santimetreyi aşan kalın katmanlar ise havayı keserek çürümeye, fermente olmaya ve kökleri boğmaya başlar. En ideal denge, toprağa nefes aldıran ve güzel kokan 4 ila 7 santimlik altın orandır.

AŞAMALI OLARAK KUSURSUZ MALÇLAMA REÇETESİ

Doğru malzeme seçimi için iyice olgunlaşmış kompost, kurutulmuş yapraklar veya güneşte 24-48 saat havalandırılarak nemi alınmış çim kırpıntılarıyla karıştırılmalıdır. Bu süreçte tohuma kaçmış çim artıkları ve kimyasal ilaç uygulanmış bitkiler kesinlikle malç karışımına dahil edilmemelidir. Nemli toprağa serim yapılırken bitki gövdelerinin etrafında dairesel bir havalandırma boşluğu bırakılmalı, malzeme asla toprağa gömülmeyerek yüzeyde tutulmalıdır.

Her şeye rağmen aradan kaçan birkaç inatçı filiz görürseniz, kökleri henüz zayıfken bir bıçak yardımıyla temizleyip üzerine hemen 4-7 cm'lik taze tabakayı çekerek koruma kalkanınızı yenileyebilirsiniz.