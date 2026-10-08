Geyikler özellikle geceleri bahçelere girerek çiçekleri, sebzeleri ve genç ağaçların sürgünlerini yiyebiliyor. İnsanlar da bitkilerini korumak için güçlü kokulu kalıp sabunları bahçenin farklı noktalarına yerleştiriyor.

SABUNLARI DALLARA ASIYORLAR

Yöntemde kalıp sabunun ortasına küçük bir delik açılıyor ve içinden ip ya da tel geçiriliyor. Ardından sabunlar, korunmak istenen ağaç ve çalıların dallarına yaklaşık 90 santimetre aralıklarla asılıyor. Bazı kişiler ise sabunları küçük filelerin içine koyarak bahçenin farklı noktalarına yerleştiriyor.

Özellikle hayvansal yağ içeren ve kokusu yoğun olan kalıp sabunlar tercih ediliyor. Yapılan deneylerde bu tür sabunların kullanıldığı alanlarda geyiklerin bitkilere verdiği zararın azaldığı görüldü. Cornell Üniversitesi araştırmacılarının kontrollü çalışmasında da sabunla korunan bitkilerde, korunmayanlara kıyasla daha az zarar kaydedildi.

GEYİKLERİ KOKUSUYLA UZAK TUTUYOR

Sabunların dallara asılmasının temelinde yoğun kokuları bulunuyor. Çevreye yayılan koku, geyiklerin özellikle genç meyve ağaçlarına, çiçeklere ve sebzelere yaklaşmasını azaltıyor. Oklahoma State Üniversitesi'nin aktardığı araştırma sonuçlarında kalıp sabun kullanımının geyiklerin bitkilere verdiği zararı yaklaşık yüzde 38 azaltabildiği belirtiliyor.

Açık havada kalan sabunlar yağmur ve nem nedeniyle zamanla küçüldüğü için yenileriyle değiştiriliyor. Böylece dallara asılan sabunlar, özellikle geyiklerin sık görüldüğü bölgelerde bitkileri korumak için kullanılan basit ve düşük maliyetli bir yöntem haline geliyor.