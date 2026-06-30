Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bir mülk sınırları içinde yürüyüşe çıkan evli bir çift, ülke tarihinin en büyük madeni para hazinelerinden birini keşfetti. 2013 yılında gerçekleşen ve "Saddle Ridge Definesi" olarak adlandırılan olayda, toprağa gömülü sekiz metal kutu içerisinde toplam 1.411 adet altın para gün yüzüne çıkarıldı.

SIRADAN BİR YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BİR SÜRÜ METAL KUTU TESPİT ETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, kimliklerini gizli tutan ve basında yalnızca "John ve Mary" isimleriyle anılan çiftin, köpekleriyle mülklerinde yürüdüğü sırada gerçekleşti. Topraktan dışarı fırlamış eski bir metal kutuyu fark eden çift, kabı eve götürerek açtı. İçerisinde çamura gömülü halde 20 dolarlık bir altın paranın bulunması üzerine, çift bölgede metal dedektörüyle geniş çaplı bir arama başlattı. İki hafta süren çalışmalar sonucunda, farklı derecelerde çürümüş toplam sekiz metal kutu daha tespit edildi.

NOMİNAL DEĞERİ 28 BİN DOLAR

Koleksiyonun tescil ve satış işlemlerini yürüten nümismatik firması Kagin’s uzmanlarının incelemelerine göre, kutulardan çıkan 1.411 altın paranın toplam nominal (üzerinde yazan) değeri yaklaşık 28 bin dolar olarak hesaplandı. Ancak paraların büyük bir kısmının nadir ve koleksiyon değeri yüksek parçalar olması nedeniyle piyasa değerinin 10 milyon doları bulduğu belirtildi.

FARKLI DÖNEMLERDE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Koleksiyon üzerinde yapılan araştırmalarda, paraların 1860'lar ile 1890'lar arasındaki döneme ait olduğu belirlendi. Kutuların farklı seviyelerde deforme olması ve paraların darp yılları, hazinenin tek bir seferde değil, farklı zaman dilimlerinde toprağa gömülmüş olabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Uzmanlar, keşfin yapıldığı bölgenin 19. yüzyıldaki California Altına Hücum merkezine 200 mil mesafede olduğunu, o dönemde bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kişilerin birikimlerini toprağa gömerek saklamasının yaygın bir pratik olduğunu ifade etti. Ancak paraların birçoğunun hiç tedavüle girmemiş gibi kusursuz durumda olması ve bazılarının California'ya binlerce mil uzaktaki Georgia eyaletinde darbedilmiş olması nedeniyle, paraların kaynağı ve kim tarafından gömüldüğü henüz kesin olarak aydınlatılamadı.