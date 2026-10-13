Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ikinci kez ziyaret ettiklerini duyurdu.
Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Alevi Vakıfları Federasyonu olarak, cemevlerinin TBMM’ye sunulacak kanun değişikliğiyle yasalarda ibadethane olarak yer alması talebiyle yürüttüğümüz ziyaretler kapsamında, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ikinci kez ziyaret ettik.”
Federasyonun ziyaretleri, cemevlerinin yasal düzenlemeyle ibadethane olarak tanınması talebi doğrultusunda yürütülüyor. Talebin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan kanun değişikliği kapsamında gündeme getirilmesi hedefleniyor.