Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşen Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğinde aylar sonra ilk kez konuşma yaptı.

Bahçeli, "Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Her şeyin bir vakti vardır. Şehitlerimizin kahramanlığı nesilden nesile aktarılacak. " dedi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

-Gerek inanç ve itikadımız mucibince, gerekse de tarih ve kültür değerlerimiz çerçevesinde şehitlik en yüce makamın adı, en yüksek mertebenin tarif ve taltifidir. Karanlıktan medet umanlar elbette tarihin harabelerinde unutulmuşluğa terk edilmişken şehitlerimiz aydınlık saçan ahlaki ve şerefli mücadeleleriyle yaşadıkları çağın ve zamanın üstüne çıkmışlardır.

-Alemde hiçbir hakikat gizli kalmayacağına göre aziz şehitlerimizin kutlu miras ve emanetleri de dünya durdukça dilden dile, nesilden nesile anlatılacak, aktarılacak, minnetle paylaşılacaktır.

"ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER FEDAKARLIK NİŞANESİDİR"

-Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye’yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir. Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz günübirlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin taliplisi ve takipçisi olmadı.

-Vatana, millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktı. Fazilet, feragat, feraset ve fehametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü, ülke ve ilkelerine adamışlardı. Fildişi kulelerine değil kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmeye hiç itibar etmediler.

"NABZA GÖRE ŞERBET VERMEDİLER"

-Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Menfaat düşkünü değil, millet, muhabbet ve mukaddesat aşkıyla kavruldular. Dışta fakir içte zengin olmayı bildiler. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla, kanlarıyla yazdılar. Gelenin keyfi için geçmişe yüz çevirmediler. Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler.

-Zulmün boyunduruğuna girmediler, kalleş pusulara düşseler bile boyun eğmediler, çile ve zorluklar ardı sıra sökün etse de vazgeçmediler, nihayet alp ile erenliği ruhlarında cem ettiler.

Merhum halk ozanımız Yunus diyor ya; Olsun be aldırma, Yaradan yardır, Sanma ki zalimin ettiği kardır, Mazlumun ahı indirir şahı, Her şeyin bir vakti vardır.

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR, O VAKİT HIZLA YAKLAŞMAKTADIR"

-Toprağımızda izi olmayanların, tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin bugünlerde maske takıp Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i haksız ve hayasız şekilde suçlaması, bilinmelidir ki, evvelemirde şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır.

-O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılıyla simgelenmekte, yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir.

-Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde, ömrümüzün ve önümüzün tam merkezindedir. Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devre mülk gibi gören sahte ve simsar zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe de mahkumdur.

-Çıkarlarının sevdalısı olan siyasi devşirmeler davasının sevdasıyla çelikleşmiş ve bayraklaşmış ülkücü şuura elbette nüfuz edemez, hiçbir süratte de yalan ve iftiraya dayanan çirkin sözlerinin değerinden ve ederinden bahsedilemez.

"ŞEHİTLERİMİZİN YERİ GÖNÜLLERDE"

-Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükâfatı ise Yüce Allah’ın rahmetindedir. Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır. Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlar, hasbi ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir.

-Ülkücüler Ötüken’den atılan adıma Türk vatanında kucak açan, Söğüt’ten yapılan çağrıya yaşadıkları dönemde aynen riayet eden, tarihin nabzını damarlarındaki kanla temsil eden soylu insanlardır.

"BİZİM İNANCIMIZA GÖRE ŞEHİTLER ÖLMEMİŞTİR"

-Ülkücü şehitler ise Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir. Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey’i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı saygıyla, rahmetle, özlemle anıyorum.

-Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.