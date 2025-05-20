TBMM Genel kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere bugün toplanacak.
DEM Parti saat 12:45'te Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları Başkanlığı'nda toplanacak ve TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
MHP'NİN GRUP TOPLANTISI OLMAYACAK
AA'nın aktardığı bilgilere göre; son toplantısını 28 Ocak 2025'te yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, her salı düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'nı bu hafta da düzenlemeyecek.
DEM-CHP GÖRÜŞMESİ
Ayrıca; DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i saat 14.30'da CHP Genel Merkezi’nde ziyaret edecek.