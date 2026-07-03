İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Kayyum Tuncay Akkoyun’un görev süresiyle ilgili yeni bir tasarrufta bulundu. En son 2 Mayıs tarihinde 4 Temmuz’a kadar uzatılan görev süresi, bakanlığın aldığı son kararla 2 ay daha uzatıldı. Alınan bu kararla birlikte, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün görevine dönmesi önümüzdeki 2 ay boyunca mümkün olmayacak.
Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına gerekçe gösterilen davalardan biri olan ve "örgüt propagandası" suçlamasıyla açılan davada mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle Türk hakkında beraat kararı vermişti.
Ağır sağlık sorunları nedeniyle tedavi süreci devam eden Türk, davanın beraatla sonuçlanmasının ardından kamuoyunda oluşan "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna, "Öyle bir beklentimiz yok" şeklinde yanıt vermişti.
BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Kayyum süresinin uzatılması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz şubat ayında partisinin grup toplantısında yaptığı dikkat çekici çağrıyı yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, yerine kayyum atanan Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i kastederek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir."