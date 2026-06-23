İktidara yakın medya geçtiğimiz gün uzun süredir Edirne'de cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın sonbaharda tahliye edileceği iddiasını gündeme getirdi.

Demirtaş'ın tahliye edilmesi için daha önce çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, partisinin grup toplantısı sonrası bu konu soruldu.

'SİZ BİZİ TANIMIYORSUNUZ'

Bir gazeteci, 'Ahmet Özer, Ahmet Türk'le ilgili çağrınız olmuştu. Bir yandan da Selahattin Demirtaş'la ilgili çağrınız olmuştu. Bununla ilgili adım atılması konusunda beklentiniz şu an için nedir?' diye sordu.

Bahçeli de 'Siz bizi tanımıyorsunuz! Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür' şeklinde yanıtladı.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, 3 Şubat 2026 tarihinde partisinin grup toplantısında 'Aziz dava arkadaşlarım, Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir' ifadelerini kullanmıştı.