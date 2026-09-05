MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te kabul edilen “çerçeve yasa” ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör’ün sorularını yanıtlayan Bahçeli, İmralı süreci olarak nitelendirilen dönemde ciddi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.

Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirten Bahçeli, bölücü faaliyetlerin neden olabileceği tahrik ve gerilimlere karşı atılabilecek adımlar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

“İNSANİ BİR VAZİFEYDİ”

Bahçeli, sürecin başlangıcı olarak değerlendirilen 1 Ekim 2024’te DEM Partililerle Meclis’te gerçekleştirdiği tokalaşmaya da değindi.

Söz konusu adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e yönelik çağrısının gereği olduğunu belirten Bahçeli, bunu aynı zamanda “insani bir vazife” olarak tanımladı.

ÇERÇEVE YASAYA 467 OY

Meclis’ten geniş destekle geçen çerçeve yasaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bahçeli, komisyondaki mutabakatın ve kamuoyu önündeki tartışmaların düzenlemenin kabul edilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Bahçeli, düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesinin “toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine” katkı sunduğunu ifade etti.

HÜKÜMET SİSTEMİ VE ANAYASA İÇİN REVİZYON MESAJI VERDİ

Daha önce gündeme getirdiği seçim ve siyasi partiler kanunlarında değişiklik yapılması yönündeki mesajını da yineleyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin siyasi istikrar ihtiyacını karşıladığını savundu.

Ancak iki dönemin geride bırakılmasının ardından sistemin uygulamasına ilişkin bazı başlıkların yeniden ele alınması gerektiğini belirten Bahçeli, bu kapsamda yeni anayasa ve sistemin işleyişine yönelik değişiklik mesajı verdi.

"NEREYE GİDEBİLECEĞİNİ KİMSE KESTİREMEZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmişte bir Beşiktaş maçında tribünlerden atılan sloganlar nedeniyle kulüp üyeliğinden ayrıldığını hatırlattı.

Bahçeli, "Kamuoyu hatırlayacaktır. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Çünkü tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez" diye konuştu.

Amedspor araştırmasına yönelik eleştirilerini sürdüren MHP lideri, spor ile kimliğin birbirine bağlanmasına karşı olduğunu vurguladı.

Sporun etnik köken, mezhep veya siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Ne olduğu belirsiz bir araştırma üzerinden siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söylemek ve sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir

-Siyasi görüşü, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun spor birleştiren, bütünleştiren, herkesi kucaklaması gereken bir aktivitedir.

-Kimlikle bütünleştirme çabaları Türkiye’yi farklı bir yere götürür. Karşılıklı tepkilerle bazı konular tekrar tehlikeli boyutlar kazanabilir.