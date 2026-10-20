Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Geçtiğimiz haftadan bu yana hem fon soruşturması hem de başta İBB olmak üzere belediyelerdeki yolsuzluklara ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir.

Fon soruşturmasına ilişkin hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar elbette uygulanacaktır. Bunlar bir arınma ve aklanma fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerden, Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, görevi kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletimizi tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacaktır.

Dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması için gerekli hamleler mutlaka yapılacaktır.

Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir."

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