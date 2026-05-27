MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün gazetesine röportaj verdi. Kemal Kılıçdaroğlu’na genel başkan diye hitap eden Bahçeli, kurultay çağrısında bulundu.

"MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

"Mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum.

9 EYLÜL'E İŞARET ETTİ

İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.

Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır.”

BAYRAM İÇİN HEM ÖZEL'İ HEM DE KILIÇDAROĞLU'NU ARAMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel’i telefonla arayarak, Kurban Bayramı’nı tebrik etti. CHP Lideri Özel’e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli’den gelmişti. Bahçeli daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramış ve bayramını kutlamıştı.