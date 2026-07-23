Mutlan butlan kararının ardından CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, salı günü CHP kürsüsüne son kez çıkmış ve partisine veda konuşması yaparak Yeni Parti'nin kurulacağını duyurmuştu.

Özel'in Yeni Parti çıkışı sonrası ilk kez açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurulacak Yeni Parti'nin CHP'den geçecek milletvekili oranına göre hazine yardımı alması gerektiğini söyledi.

"CHP'YE VERİLEN PARADAN PAY ALMALI"

2026 yılı için CHP'ye verilen 1 milyar 815 milyon TL'lik paydan, geçecek milletvekili sayısına göre Yeni Parti'ye de ödeme yapılması gerektiğini belirten Bahçeli, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.



Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır"



ÖZEL CEPHESİNDEN BAHÇELİ'YE İLK YANIT



Özgür Özel ile birlikte kurulacak Yeni Parti'ye katılacak olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bahçeli'nin çağrısına şu sözlerle yanıt verdi:



"Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir.



Ama konunun paradan öte tarafı var. Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeye çalışılırken, CHP'nin kadrolarının bir bölümü iftiralar üzerinden, gizli tanıklar üzerinden cezaevlerinde tutulurken, bırakın yargılamanın Sayın Bahçeli'nin dediği gibi TRT'den yayınlanmasını, Sayın İmamoğlu'nun, 14 ay cezaevinde tuttukları bir kişinin on dört saat dahi savunma yapmasına izin verilmezken ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne böylesine bir kirli siyasi operasyon yapılırken hiçbir şey yapılmamıştır.



Biz elbette milletin hazinesinden hak ettiğimiz yardımı almak isteriz. Ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz. Keşke Sayın Bahçeli'nin müdahalesi öncelikle onlara olsaydı diye de sitem ederiz.



94 MİLLETVEKİLİNİN GEÇMESİ BEKLENİYOR



CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in salı günü veda konuşması yaptığı CHP Grup Toplantısı'na 85 CHP'li milletvekili katılmış, bazı vekiller ise mazeret bildirerek desteklerini iletmişti.



CHP kaynaklarına göre kurulacak Yeni Parti'ye 94 milletvekilinin geçmesi bekleniyor.





