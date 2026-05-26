Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e tarihi bir çağrıda bulunacağını belirtti. KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'E ÇAĞRI YAPACAK Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından yaptığı çağrıda CHP Genel Başkanlığına mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 'feragat edin' çağrısı yapan Bahçeli, yarın TÜRKGÜN gazetesinde yayınlanacak röportajında her iki isme birden yeni bir çağrıda bulunacağını açıkladı.







