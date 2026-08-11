MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a süreçteki çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla özel bir hediye verdi.
Bahçeli, Kurtulmuş'a üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin bulunduğu bir tablo hediye etti. Tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ifadesinin yanı sıra "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım. 10.08.2026" yazılı bir plaket yer aldı.
Bu hediyenin, Kurtulmuş'un Meclis'teki mesaisi ve "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerine yönelik bir teşekkür amacı taşıdığı belirtildi. Hediye takdiminin ardından Kurtulmuş'un Bahçeli'yi telefonla arayarak teşekkür ettiği ifade edildi.