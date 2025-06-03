TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde; AKP, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Siyasi parti liderleri de oy kullanmak için Meclis'e gitti. TBMM kulisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lideri Özgür Özel, oy kullanmak için Meclis’e gelen Devlet Bahçeli ile kuliste karşılaştı.

"ÇOK HAREKETLİSİNİZ MAŞALLAH"

Tokalaşmanın ardından Bahçeli, Özgür Özel'e, "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" dedi. Özel ise Bahçeli'ye "Sağ olun" yanıtını verdi.