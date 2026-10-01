Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı açılış oturumu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurul salonuna gelmesinin ardından Yeni Parti milletvekilleri salondan ayrıldı. Erdoğan'ın kürsüye çıkmasının ardından gerçekleşen ayrılığın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti grubunun salondan ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılmaları doğru olmamıştır. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım" ifadelerini kullandı. 'BAHÇELİ'DEN 'SÜREÇ' AÇIKLAMASI TBMM'deki yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği sürece ilişkin de değerlendirmede bulundu. Bahçeli, sürece ilişkin "Bu artık Cumhuriyet hükümetinin bir devlet politikası haline gelmiştir. Gelecekten umutluyum" dedi. Bahçeli'ye eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin de soru yöneltildi. Bahçeli, soruya "O kadar derine gidemem" yanıtını verdi.

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