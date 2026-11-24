MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye'ye yönelik çarpıcı mesajlar verdi.

Son dönemdeki gelişmelerin "terörün Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu gösterdiğine" dikkat çeken Bahçeli, "Terör emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe, yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır. Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar, müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın, biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin ikinci aşamasının ise "Terörsüz Bölge" olduğunu vurguladı.

Bölgesel huzurun en önemli adımının Terörsüz Türkiye olduğuna vurgu yapan MHP lideri, sözlerinin devamında söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Amacımız Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın dayanaklarını oluşturmak, tarihsel birikim ve deneyimlenmiş geçmişi referans alıp günün gerçekleriyle sentezleyerek bir dünya inşa etmektir.

-Kardeşliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmektir. Terörsüz Türkiye yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uyguluyoruz. Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrıştırmayı değil bütünleşmeyi, kavgayı değil barışı savunuyor. Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine güveniyoruz.

'İKİNCİ AŞAMA TERÖRSÜZ BÖLGE'

-Terörsüz Türkiye'nin ortak aklı ve toplumsal mutabakatını önceleyen dürüst ve samimi adımlarla ilerleyen ve dış dayatmalara kapalı bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek gelecek inşasının teminat olduğuna inanıyoruz.

-Terörsüz Türkiye'nin ikinci eşiği 'terörsüz bölgedir.' Bölgede tesis edilecek barış, huzur ve kardeşlik bölgeyi onlarca yıldır içine düşmüş olduğu sarmaldan kurtaracak, tarihin kalbinin attığı bu bölgede düzen tesis edilecektir.

-Özellikle terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır.

-Geçilen her aşama, hedefe daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor ve bütün bölge için umut dolu geleceğin işaretleri her gün daha fazla belirginleşiyor. Hayatının sebep-sonuç ilişkisini karıştırmış, şaşırmış, enerjisini içeride sonu olmayan mücadelelere harcayan bir toplum olmayı asla kabul etmeyeceğiz.

-Kısır döngü içine hapsedilmiş bir Türkiye özlemi duyanlara, İstikrarsızlığa teslim olmuş bir bölgenin tehlikelerini göremeyenlere, küresel akla teslim olmuşlara sesleniyorum. Buna bizi izin vermeyeceğiz. Birçok defa ettiğim gibi ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Olmamalıdır ve olmayacaktır. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

-Birlikte olacağız, aramızda ayrıyı gayrıyı koymadan binlerce yıllık kardeşlik hukuku ve gelecek düşüncesiyle hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşacağız.

-Eğer biz bu kararlılığımızı korursak, kim Türk'ü karşısına alacak, kim ideallerimize, irademize ket vuracak? Kim Türk'ün tasavvurunu sınır koyacaktır.