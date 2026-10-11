MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu yapan MHP Lideri Bahçeli, “Terörsüz Türkiye devlet politikası haline dönüşmüştür. Faaliyet alanları bellidir. Çalışmalar sürüyordur. Şimdi yasa çerçevesinde bazı kurulların oluşturulması gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. MHP olarak sözümüz sözdür. Geri dönüşümüz de yoktur. Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı’da bulunan kişinin de hakkıdır” dedi.

ÖNCE ARAŞTIRILMALI

Fon skandalı tartışmalarına da değinen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırılmadan herkesi suçlamak yanlış bir yoldur. Sabırlı olmakta önemli fayda vardır. Bir suç varsa gereği yapılmalıdır. Meclis ve yargı faaliyettedir.”

Van’da Öcalan yürüyüşü

Van’da, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılışının 28’inci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. “Barış ve Demokratik Toplum İçin Sayın Öcalan’a Özgürlük” sloganıyla yapılan yürüyüş, Kent Meydanı’nda sona erdi. Eyleme DEM Parti Van milletvekilleri Zülküf Uçar ve Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, belediye ve ilçe eş başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. “Barışın anahtarı İmralı’da” sloganları atıldı.